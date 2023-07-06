Банк России допустил повышение ключевой ставки

Банк России допускает повышение ключевой ставки на фоне возросших проинфляционных рисков, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она добавила, что пока не может сказать, будет ли эта мера применена однократно или несколько раз, пишет РИА «Новости».

Набиуллина пояснила, что в настоящее время наблюдается тенденция к превалированию и даже усилению проинфляционных рисков над дезинфляционными.

На фоне этого, отметила глава ЦБ, регулятор допускает возможность однократного или многократного повышения ставок.

Она заметила, что введение этой меры будет зависеть от конкретной ситуации.