Набиуллина назвала способ для долгосрочного выживания банков
Банковские объединения могут стать способом для их долгосрочного выживания. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «РИА Новости».
Набиуллина отметила, что вопрос банковских объединений уже обсуждается с банками. По мнению главы ЦБ, кредитным организациям «нужно осознать эту идею».
«Это в некотором смысле поделиться частью своего суверенитета в обмен на то, что вы можете пользоваться коллективными какими-то услугами и сервисами. Не все к этому готовы», — пояснила она.
При этом Набиуллина указала, что на встрече с банкирами стало ясно, что некоторые находят эту идею перспективной.
«На мой взгляд, у них есть выбор: либо все больше издержек направлять на обеспечение требований, связанных с информационной безопасностью, с цифровизацией, это все равно затраты… не все могут это себе позволить», — добавила она.
В связи с этим глава ЦБ уверена, что банковские объединения могут стать «способом для их долгосрочного выживания».