Госдеп: РФ должна продлить зерновую сделку
Россия должна продлить истекающую 18 июля зерновую сделку. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил Госдепартамент США.
«Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу», — говорится в тексте.
Также Госдеп обвинил РФ в нарушениях условий сделки и задержках с отправкой зерна.
Напомним, что 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца. При этом в МИД РФ указывали, что обязательства перед Москвой в ее рамках не выполняются. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Москве не видят других предпосылок к ее продлению после 18 июля и допустил, что она будет завершена.
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