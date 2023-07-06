Госдеп: РФ должна продлить зерновую сделку

Напомним, что 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца. При этом в МИД РФ указывали, что обязательства перед Москвой в ее рамках не выполняются. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Москве не видят других предпосылок к ее продлению после 18 июля и допустил, что она будет завершена.