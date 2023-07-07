Названы три главных мифа о цифровом рубле

При введении цифрового рубля в России не появится «цифровой концлагерь», а наличные деньги останутся в обороте. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заместителя начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Ибрагимова.

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Собеседник издания прокомментировали самые распространенные мифы, касающиеся нового вида валюты. Первый из них заключается в том, что имеющиеся у людей деньги полностью заменят на цифровые, а наличные вообще выведут из оборота. По словам Ибрагимова, никакого цифрового концлагеря не планируется. Он добавил, что цифровой рубль станет дополнением к уже существующим формам российских денег и по платежной способности они будут равноценны.

По словам эксперта, еще одним распространенным мифом является то, что зарплаты бюджетников, пенсии и пособия будут выплачивать только в цифровых рублях. На самом деле выбор формы, в которой человеку удобно будет получать свои деньги, сохранится.