США обеспокоены «карательными мерами» КНР против американских фирм

"Карательные меры", принятые властями КНР против американских компаний, вызывают серьезное беспокойство США. Об этом в пятницу заявила глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен на встрече с американскими предпринимателями в Китае.

"Особенное беспокойство вызывают карательные меры, принятые в последние месяцы против американских компаний", - приводит слова Йеллен газета The New York Times.

Глава Минфина также отметила, что на встречах с китайскими коллегами выразит озабоченность "нерыночными инструментами, которые использует КНР, такими как расширение субсидий для государственных предприятий и местных компаний и ограничение доступа на рынок иностранных фирм".

Йеллен заявила, что Вашингтон также обеспокоен контролем со стороны Пекина экспорта критически важных полезных ископаемых, необходимых для производства полупроводников, таких как галлий и германий, и подчеркнула важность "стабильных и диверсифицированных цепочек поставок". По ее словам, американские власти в настоящее время оценивают ущерб от решения КНР усилить меры по экспортному контролю.

При этом министр финансов США в очередной раз напомнила, что Соединенные Штаты не ищут полного разрыва экономических отношений с Китаем и не намерены полностью отделять американскую экономику от китайской.

"Мы верим, что в интересах обеих стран убедиться в наличии прямых и четких линий коммуникации на высшем уровне", - сказала Йеллен.