Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска (состояние по версии Forbes — 2,5 млрд долларов) предрек Соединенным Штатам «час расплаты за санкционный раж» в течение 3 – 3,5 лет. Об этом он написал в своем Tekegram-канале, сообщает РБК.

В своей публикации бизнесмен вставил ссылку на статью The Financial Times (FT), в которой сказано, что из американских акций массово уходят инвесторы из-за роста доходности облигаций, который происходит на фоне данных о рекордной занятости в США.

По данным FT, доходность двухлетних казначейских облигаций увеличилась до самого высокого уровня с 2007 года, преодолев порог в 5%. А доходность эталонных десятилетних облигаций достигла самых высоких показателей уровня за март, преодолев порог в 4%.

Эксперты полагают, что рост доходности облигаций может указывать на то, что уже в этом месяце будет происходить рост инфляции, а также очередное повышение ставки ФРС.