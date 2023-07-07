В ЦБ сообщили, когда ждать снижения цен

"Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета-начале осени довольно часто происходит и, возможно, произойдет и в этом году", - сказал он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что текущая ценовая динамика в РФ идет выше базовых ожиданий июня, но это не означает пересмотр прогноза уровня инфляции в 4,5-6,5% по итогам 2023 года. Она также отмечала, что проинфляционные риски с прошлого заседания совета директоров ЦБ чуть выросли. Это связано в том числе и с динамикой курса. Но на июльском заседании регулятор будет принимать решение по ставке, исходя из всех факторов.