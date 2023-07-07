Российской экономике пообещали усиление санкционного давления

Санкционное давление европейских стран в отношении России со временем будет только усиливаться и окажет влияние на ключевые сектора экономики. Введенные санкции значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России, указывает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Еврокомиссии (ЕК).

Уже сейчас суммарный ущерб оценивается в десятки миллиардов евро, однако в дальнейшем он может стать еще больше. Под ударом уже оказались финансовый рынок, иностранные инвестиции и другие сегменты, в дальнейшем негативный эффект распространится с большей силой на перерабатывающие и высокотехнологичные сектора.

К настоящему времени санкции сократили импорт из России на 91 миллиард евро (99,1 миллиарда долларов) и затронули экспорт государств Евросоюза (ЕС) на 48 миллиардов евро (более 52 миллиардов долларов). Под ударом оказались в том числе высокотехнологические сектора, там ежегодный спад составил 13 процентов. При этом перерабатывающие отрасли сократились в еще большей степени. Таким образом, европейские ограничения в большей степени затронули российскую экономику, нежели ЕС, отмечается в докладе.

Однако нельзя сказать, что санкции не затруднили работоспособность некоторых отраслей экономики ЕС. Так, из-за антироссийских ограничений нарушилась логистика в поставках редких газов (неона и ксенона), которые используются для производства чипов.