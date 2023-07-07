В ЦБ сообщили, когда ждать снижения цен

Банк России допускает, что в августе-сентябре в РФ может наблюдаться сезонная месячная дефляция. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Он отметил, что сезонное снижение общего индекса цен в конце лета и начале осени — частое явление. Этот год, скорее всего, не станет исключением.

Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее. При этом за последний месяц весны РФ стала единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на 1,12% в годовом выражении.