Песков объяснил ослабление курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущий курс рубля связан с текущей конъюнктурой и нет сомнений в макроэкономической стабильности страны. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что президент Владимир Путин не планирует проводить совещания по этому вопросу. Песков также напомнил о беседе президента с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где были обсуждены положительные экономические показатели России.

«Там же шла речь о конкретных цифрах, которые свидетельствуют, что каких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно», - сказал Песков.