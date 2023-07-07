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Песков объяснил ослабление курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущий курс рубля связан с текущей конъюнктурой и нет сомнений в макроэкономической стабильности страны. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что президент Владимир Путин не планирует проводить совещания по этому вопросу. Песков также напомнил о беседе президента с премьер-министром Михаилом Мишустиным, где были обсуждены положительные экономические показатели России.

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«Там же шла речь о конкретных цифрах, которые свидетельствуют, что каких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно», - сказал Песков.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила ослабление рубля динамикой внешней торговли. По ее утверждению, положительный баланс операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше, чем те же показатели в прошлом году.

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