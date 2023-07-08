Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему "Мир"

Мексика может внедрить российскую платежную систему «Мир», если власти России обратятся с таким предложением. Об этом заявил мексиканский посол Эдуардо Вильегас Мехиас, сообщает РИА Новости.

Посол сказал, что в области мировых финансов происходят стремительные изменения, и Мексика к ним адаптируется.

«Если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система "Мир", Мексика, конечно, открыта к этому», - сказал Эдуардо Вильегас Мехиас.

Пока правительство РФ официально не обращалось с таким предложением. Финансовые институты Мексики изучат его, если оно последует.

По словам посла, мир финансов и «снижение политического накала» тесно взаимосвязаны.

Карты системы «Мир» сейчас принимают банки Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Кореи и Южной Осетии.

Об интересе к платежной системе РФ заявляли также Венесуэла, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Маврикий, Нигерия, Таиланд и Эфиопия.