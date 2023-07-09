Доллару предсказали рост до 120 рублей к концу года

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард в беседе с URA.RU предсказал, что доллар может вырасти до 100-120 рублей за единицу к концу 2023 года.

«На текущий момент мы не видим значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российский рубль в сторону его укрепления», — отметил эксперт.

По словам Мейнхарда, если исключить административные решения правительства России и Центробанка и ужесточение кредитно-денежной политики, наблюдается тенденция девальвации.

Аналитик указал, что на рубль влияют сразу несколько факторов. Один из них — «валютное голодание» на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций. Также на котировки оказывает давление поступательное восстановление импорта, отток капитала и уход граждан от рублевого риска.