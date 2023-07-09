Глава Минфина США не исключила возможность рецессии в стране

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что нельзя полностью исключать возможность возникновения в стране рецессии из-за «слишком высокой инфляции». Об этом сообщает CBS.

«Этого нельзя полностью исключать. Но мы бы ожидали, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Йеллен также отметила, что «существует путь к снижению инфляции», не подразумевающий рецессию в США.

До этого в Федеральной резервной системе (ФРС) США заявили о том, что рецессия в стране начнется уже в этом году. Также ФРС прогнозирует снижение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года, а также в первом квартале 2024 года.

При этом большинство специалистов и аналитиков ранее заявляли о том, что вероятность наступления рецессии в США уже в этом году достаточно высока.