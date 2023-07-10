В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии

Крупные продуктовые ритейлеры в России занялись поиском большей автоматизации касс самообслуживания (КСО). Для этих целей может быть использована биометрия, пишет «Коммерсант».

По данным издания, уже направлен запрос в Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через КСО. Предполагается, что это позволит разгрузить сотрудников.