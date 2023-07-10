Названы наиболее пострадавшие от антироссийских санкций страны

Великобритания, Германия и Франция сильнее всех пострадали от санкций, введенных против России. К такому выводу пришел экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев, передает URA.RU.

Самый большой ущерб был нанесен Германии: там началась инфляция, падение темпов роста вплоть до угрозы рецессии. ФРГ после введения санкций потеряла надежды на лидерство в Европе, «которое у нее было при Ангеле Меркель», считает Беляев.

Великобритания в свою очередь страдает не только из-за санкций, но и из-за выхода из ЕС, считает экономист. Это доставило ей неприятности в экономическом плане, Лондон вышел из общего рынка. Надежды властей на то, что они смогут это компенсировать за счет связей с Вашингтоном, провалились, указал эксперт.

Погромы во Франции в то же время говорят не только о социальных, но и об экономических проблемах.

«Формально, инцидент с парнем, которого застрелил полицейский, это триггер. Если в стране все в порядке, то спусковой крючок не срабатывает», — рассказал Беляев.