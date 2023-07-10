Страны начали репатриировать золотые резервы из-за санкций против РФ

Все больше стран репатриируют золотые резервы, чтобы защититься от санкций, подобных тем, которые Запад ввел против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса Invesco.

Агентство подчеркивает, что обвал на финансовом рынке в 2022 году привел к значительным потерям для управляющих суверенными финансами. Теперь институты «фундаментально» переосмысливают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность никуда не исчезнут.

Более 85 процентов из 85 суверенных фондов благосостояния и 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлые десять лет.

Заморозка золотовалютных резервов России в ответ на украинский кризис заставила центральные банки менять свои стратегии. «Значительная доля» центробанков обеспокоена созданным прецедентом: 68 процентов сейчас хранят резервы дома по сравнению с 50 процентами в 2020 году.

«Мы хранили золото в Лондоне, но теперь мы перевели его обратно в свою страну, чтобы в безопасности держать в качестве актива-убежища», - рассказали в одном из центральных банков.

Геополитические опасения в сочетании с возможностями развивающихся рынков также побудили некоторые центральные банки диверсифицировать свои активы, отказавшись от доллара. Семь процентов опрошенных центробанков считают, что растущий долг США негативно влияет на доллар, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы в качестве мировой резервной валюты.

Почти 80 процентов из 142 опрошенных организаций считают геополитическую напряженность самым большим риском в течение следующего десятилетия.

По данным Bloomberg, в ЕС ранее пришли к выводу, что на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы невозможно. Вместо этого ЕС планирует сосредоточиться на «временном использовании» активов РФ - передать Украине доход от их инвестирования.