Россия резко сократила скидку на нефть для Индии

Скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Индии снизились до 4 долларов за баррель с пиковых значений 25–30 долларов, продавцы отказываются от тарифов на отгрузку, чтобы покрыть разрыв с эталонной нефтью Brent и обойти введенный странами Запада потолок цен, сообщили СМИ.

© EPA/ТАСС

Как сообщает The Times of India со ссылкой на источники, сейчас на российскую нефть приходится около 40% от всего импорта Индии, тогда как до начала военного конфликта на Украине ее доля составляла менее 2%. Владельцы индийских НПЗ покупают российскую нефть по базису поставки, а продавец организует доставку и страхование. Издание пишет, что этот аспект стал еще более важным после введения потолка цен на российскую нефть, «что сделало доставку или страхование труднодоступными».

Как сказал изданию неназванный источник, участвовавший в торгах, это, а также раздробленные закупки нефтеперерабатывающих заводов – то, чем пользуются продавцы российской нефти, которые взимают 11-19 долларов за баррель фрахта из портов Балтийского или Черного морей, что почти вдвое превышает норму, а нефть продают по цене на 1-2 долларов ниже предельной, пишет «Коммерсант».

Источник уверен, что индийские покупатели «могут вскоре потерять скидку», если цены на нефть продолжат снижаться и сократят разрыв с ценовым потолком. По его словам, три малоизвестных агентства могут легко сыграть на тендерах и приблизить себестоимость российской нефти к цене эталона – сейчас он составляет 75–76 долларов.

Он считает единственным способом защитить интересы Индии проведение «коллективных переговоров», особенно с государственными нефтеперерабатывающими заводами.