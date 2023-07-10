Россия присоединилась к соглашению об упрощении торговли с АТР

Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении РФ к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рамочное соглашение было принято на 72-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 15-20 мая 2016 года и вступило в силу 20 февраля 2021 года. Документ действовал для 11 стран, включая Азербайджан, Иран, Китай, Монголию, Таджикистан и Туркмению.

Видео дня

Как уточняется в сопроводительных материалах, рамочное соглашение направлено на развитие трансграничной безбумажной торговли через создание условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы, а также на повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем единого окна для увеличения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок.

Базовым положением соглашения является трансграничное взаимное признание торговых документов и данных в электронной форме в процессе торговли. При этом основным условием для трансграничного взаимного признания является необходимость для сторон обеспечивать "по существу эквивалентный уровень надежности".

Кроме того, соглашением предусматривается разработка комплексного плана действий, включающего конкретные меры и мероприятия с четко определенными задачами и графиками выполнения. Соответствующие графики, как уточняется, будут разрабатываться каждой стороной на основе самостоятельной оценки своей готовности.

Заявления РФ при присоединении

Как следует из документа, при присоединении к соглашению Россия делает ряд заявлений. Так, РФ заявляет, что, в соответствии с национальным законодательством, рассматривает понятие "по существу эквивалентного уровня надежности" как предусматривающее в том числе наличие юридической ответственности за неисполнение обязательств, возникающих в связи с трансграничным обменом торговыми данными и документами в электронной форме.