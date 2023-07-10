Названы самые эффективные промышленные регионы России

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 назвали топ-20 наиболее эффективных регионов России. В этом году рейтинг возглавила Москва.

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По итогам 2022 года в топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов, помимо Москвы, вошли: Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская область, Челябинская область, Свердловская область, Нижегородская область, Ростовская область, Калужская область, Оренбургская область, Курганская область, Рязанская область, Ленинградская область, Республика Карелия, Республика Мордовия, Омская область и Чувашская Республика.

Регионами, которые совершили наибольший рывок, стали Владимирская область - она повысилась на 33 позиции и заняла 22 место, а также Республика Бурятия, поднявшаяся с 51 строчки на 25. Они были отмечены наградами "Прорыв года".

Как отметил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, рейтинг - "не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики". Он подчеркнул, что это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые окажут ощутимое влияние на промышленный потенциал регионов. Успешные разработки могут стать основой для новых мер поддержки и помощью для других регионов, заявил Мантуров.