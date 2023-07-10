Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ценами на лук

В России в ближайшее время начнется массовая уборка урожая. На фоне этого снизятся цены на лук, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

По данным агентства, в апреле цена репчатого лука в российских супермаркетах достигала 67 рублей за килограмм, в мае стоимость повысилась до 73,3 рублей.

«В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук», - пояснили в пресс-службе.

Ожидаемый объем урожая составит порядка 1,1 млн тонн, заявили в министерстве.

В Минсельхозе уточнили, что на рост цен на лук повлияли аномальные заморозки в странах Центральной Азии, которые поставляют в Россию большое количество этого товара.

Ведомство ведет работу по переориентации на импорт из других государств, заметили в пресс-службе. Так, увеличены поставки лука из Азербайджана и Китая.