Эксперт назвал причину снижения размера скидки на нефть РФ для Индии

Размер скидки на российскую нефть, закупаемую Индией, снижается на фоне потери актуальности ряда геополитических причин, по которым Нью-Дели изначально получила дисконт от Москвы. Об этом в беседе со «Взглядом» заявил эксперт в области энергетики Игорь Юшков.

По его мнению, сообщения в индийских СМИ свидетельствуют об оптимизации логистики и диалоге Нью-Дели с Москвой по поводу взаимовыгодных дальнейших действиях. Юшков указал, что Индия получила скидку из-за ряда геополитических предпосылок, которые теперь теряют свою актуальность. В частности, он напомнил, что из-за СВО перевозка нефти РФ перешла к тем странам, которые готовы были игнорировать антироссийские санкции, особенно в области сырья. Одновременно с этим начался переход стран на систему в расчетах в нацвалютах и процесс взаимодействия между банками, перевозчиками и остальными участниками рынка.

«Оптимизируется каждый сегмент операций и, как следствие, уходят некие неудобства, для покрытия которых изначально была введена скидка», — пояснил Юшков.

Он отметил, что скидка является не «подарком», а конкретным рыночным инструментом, который был необходим РФ для открытия новых рынков и вытеснения оттуда традиционных поставщиков с целью закрепления.