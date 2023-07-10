Госдолг США вырос на триллион долларов после подписания Байденом закона об отмене его лимита
Государственный долг США увеличился на триллион долларов за пять недель с тех пор, как президент Байден подписал закон, который фактически отменяет потолок заимствований до 2025 года.
Согласно данным министерства финансов, общий государственный долг на 6 июля составлял 32,47 триллиона долларов, что на триллион долларов больше, чем уровень в 31,47 триллиона долларов, который в последний раз наблюдался 2 июня. По закону, федеральному правительству США было запрещено брать взаймы больше денег.
Однако 3 июня Байден подписал закон, ставший итогом переговоров с республиканцами в палате представителей, который требует небольшого сокращения расходов в следующем году и разрешает неограниченные федеральные заимствования до 2025 года. Поскольку потолок долга не действует, федеральные заимствования подскочили более чем на 350 миллиардов долларов за один день и превысили 32 триллиона долларов менее чем за две недели. Этот быстрый рост отражал неудовлетворенный спрос на займы, который правительство отложило, пока шли переговоры о сделке по потолку долга, сообщает Fox News.
Государственный долг увеличился на 4,7 триллиона долларов с тех пор, как Байден вступил в должность в январе 2021 года, и ожидается, что он будет продолжать расти из-за ежегодного дефицита бюджета в размере не менее триллиона долларов в год. На данный момент в 2023 финансовом году правительство потратило на 1,16 триллиона долларов больше, чем собрало, и администрация Байдена прогнозирует дефицит бюджета в размере 1,5 триллиона долларов, по окончании финансового года в сентябре.