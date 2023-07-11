В России создадут единый реестр должников федерального бюджета

Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета в рамках централизованного учета. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минфин.

Отмечается, что данный реестр поможет государственным органам оценивать надежность контрагентов на этапе заключения договоров.

Минфин собрал рабочую группу из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов бюджета, они занимаются разработкой макета реестра, сообщили газете в Счетной палате.

Единый реестр будет создан к 2027 году, на данном этапе казначейство дорабатывает ресурс после тестирования с учетом замечаний Минфина, уточнили в Счетной палате.