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"Известия": Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета

Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета в рамках централизованного учета. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минфин.

В России создадут единый реестр должников федерального бюджета
© ТАСС

Отмечается, что данный реестр поможет государственным органам оценивать надежность контрагентов на этапе заключения договоров.

Минфин собрал рабочую группу из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов бюджета, они занимаются разработкой макета реестра, сообщили газете в Счетной палате.

Единый реестр будет создан к 2027 году, на данном этапе казначейство дорабатывает ресурс после тестирования с учетом замечаний Минфина, уточнили в Счетной палате.

По данным Счетной палаты, в 2022 году дебиторская задолженность федеральных органов по расходам увеличилась на 53,3% и составила 9,4 трлн рублей, достигнув рекордного значения впервые с 2013 года.