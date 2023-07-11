Путин: Повышение финансовой независимости России произошло вовремя

"То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов", - обратился глава государства к руководителю ВТБ Андрею Костину .

Костин обратил внимание на то, что сейчас в США происходит "фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу". По его мнению, "те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов".