Уровень инфляции в США упал до минимума за два года

По итогам июня уровень инфляции на внутреннем рынке США упал до самой низкой отметки с марта 2021 года и составил три процента в годовом выражении. В сравнении с майским значением показатель сократился на один процент, сообщает Financial Times (FT).

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Подобную динамику связали с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и повышением уровня ключевой ставки до 5-5,25 процента по итогам майского заседания совета директоров регулятора. При этом индекс потребительских цен на американском рынке к концу июня, напротив, увеличился на 0,2 процента по сравнению с маем.

Для сравнения, в предыдущем месяце прирост был в два раза меньше — лишь 0,1 процента к апрельскому значению. В то же время базовый индекс потребительских цен (показывает, как изменились цены с точки зрения потребителя за год, по нему оценивают изменение стоимости жизни) по итогам июня сократился на 0,5 процента — с 5,3 процента в мае до 4,8 процента.

Несмотря на снижение, темпы годовой инфляции в США по-прежнему существенно превышают целевые два процента, на чем неоднократно настаивал глава ФРС Джером Пауэлл. Превышение нормы по итогам июня составило один процент.