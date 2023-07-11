Мишустин раскрыл уровень инфляции в России

Инфляция в России остается умеренной, в годовом выражении она не превышает 3,5%, являясь одним из самых низких показателей в мире. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

«Инфляция остается умеренной: с январе по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По словам Мишустина, в годовом выражении она не превышает 3,5%. Он подчеркнул, что этот показатель является одним из самых низких в мире.