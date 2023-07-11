Мишустин раскрыл уровень инфляции в России
Инфляция в России остается умеренной, в годовом выражении она не превышает 3,5%, являясь одним из самых низких показателей в мире. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».
«Инфляция остается умеренной: с январе по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
По словам Мишустина, в годовом выражении она не превышает 3,5%. Он подчеркнул, что этот показатель является одним из самых низких в мире.
Напомним, что ЦБ прогнозировал по итогам 2023 года инфляцию на уровне 4,5-6,5%, а Минэкономразвития — 5,3%.
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