Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Госдума во вторник, 11 июля, приняла во втором и третьем чтении закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Закон определяет такие ключевые для этой сферы понятия, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)». Кроме того, вводятся понятия «пользователь платформы цифрового рубля» и «участник платформы цифрового рубля».

Кроме того, перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом - оператором платформы цифрового рубля.

Закон также устанавливает требования к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета и доступа к платформе цифрового рубля.

Новый закон дифференцирует понятия «электронные денежные средства» и «безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей», а также понятия «электронные денежные средства» и «цифровые рубли».

По данным агентства, статус оператора платформы цифрового рубля и выполнение ряда других функций закрепляется за Банком России.