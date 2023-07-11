Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями

Банк России намеревается в ближнесрочной перспективе принять нормативные акты, необходимые для инициации пилотного проекта с цифровыми рублями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

©

«Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе», - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон, создающий базу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.

Согласно документу, за ЦБ был закреплен статус оператора платформы цифрового рубля.