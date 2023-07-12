Платежный баланс России ушел в минус впервые с 2020 года

Платежный баланс России в июне 2023 года ушел в отрицательную зону, с дефицитом счета текущих операций в размере 1,4 миллиарда долларов, пишет РБК со ссылкой на Центробанк.

По данным ведомства, это связано с объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта. Как указали эксперты, данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Ттогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне — 1,4 миллаирда долларов.

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений», — говорится в сообщении регулятора.