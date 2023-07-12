Минфин допустил отклонения дефицита бюджета от плана

Минфин России не исключает изменения дефицита федерального бюджета в 2023 году "как в одну, так и в другую сторону". Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

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"Экономика подвижная. Дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Как в одну, так и в другую сторону", - сказал глава Минфина, отвечая на вопрос по прогнозу дефицита в текущем году.

При этом он не уточнил диапазон колебаний объема дефицита бюджета РФ.