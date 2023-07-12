Минпромторг исключит Jagermeister из параллельного импорта

Минпромторг России планирует исключить продукцию Mast-Jagermeister SE из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, сообщают в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в данный момент готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена, передает ТАСС.

Кроме того, по информации первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, ведомство подготовит обновленный перечень параллельного импорта через 2–3 месяца.

Основным продуктом Mast-Jаgermeister SE является настоянный на травах крепкий ликер Jаgermeister. Они также производят менее известный шлехенфейер, марку тернового джина.