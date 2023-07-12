Страны G7 назвали условие для разморозки российских активов

Активы России в юрисдикциях стран-членов «Большой семерки» (G7) останутся замороженными до тех пор, пока Москва «не заплатит за ущерб, причиненный Украине». Такое условие называется в декларации неформального международного клуба, передает РИА Новости.

В апреле министры иностранных дел государств-членов G7 сделали совместное заявление, в котором уточнили, что страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не разрешится конфликт на Украине.