Миру предрекли кризис из-за удаленной работы

Посещаемость офисов в крупных городах остается ниже допандемийного уровня на 30 процентов, только 37 процентов сотрудников компаний работают сейчас не в удаленном режиме. В обозримом будущем тенденция к снижению заполняемости деловых помещений сохранится, что может нанести значительный ущерб офисной отрасли, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков Глобального института международной консалтинговой компании McKinsey.

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Суммарные потери девяти крупных мировых мегаполисов (Сан-Франциско, Лондон, Нью-Йорк, Хьюстон, Париж, Мюнхен, Токио, Пекин и Шанхай) к 2030 году эксперты оценили в 800 миллиардов долларов. Значительный ущерб будет обусловлен рядом факторов, в том числе высоким уровнем арендной платы деловых помещений, общим сокращением спроса на посещение офисов и другими. При этом ущерб будет на 26 процентов ниже в сравнении с уровнем 2019 года, однако риски увеличения урона могут вырасти до 42 процентов.

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В ближайшие 6,5 лет наибольшее сокращение спроса на посещение офисов будет наблюдаться в Сан-Франциско (минус 22,4 процента) и Нью-Йорке (минус 17,6 процента). В тройку анти-рейтинга также попал Лондон, где потребность в деловых помещениях снизится на 14,9 процента. Из европейских мегаполисов наибольшее снижение произойдет в Мюнхене (минус 10,5 процента), а в Париже этот показатель сократится на 8,2 процента. В Хьюстоне, как ожидается, спад составит 9,5 процента, а в азиатских мегаполисах он будет колебаться в пределах 5,9-7,8 процента.

При умеренном сценарии спрос на офисные помещения в мире к концу десятилетия снизится в среднем на 13 процентов. Сокращение спроса на посещение офисов неизбежно приведет к снижению стоимости аренды деловых помещений, а также затронет цены на торговую и жилую недвижимости, расположенных поблизости к бизнес-центрам, пришли к выводу аналитики.

В то же время не все крупнейшие мировые компании соглашаются отпускать сотрудников на постоянный удаленный режим работы. Ранее сообщалось, что руководство американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) начало постепенно переводить персонал на работу в офис — компания просит сотрудников приходить туда три раза в неделю начиная с сентября. С помощью такой меры организация хочет повысить эффективность труда.