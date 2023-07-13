Турция обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию

Турция по итогам первого полугодия 2023 года заняла вторую строчку по объемам ввоза товаров в Россию, обогнав Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные банка «Точка».

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«На первом месте среди стран-импортеров оказался Китай — 42 процента от общего объема импорта принадлежит восточной стране. На втором месте — Турция, которая поставляет 13 процентов от всех товаров, ввозимых в Россию из-за рубежа. Тройку лидеров замыкает Беларусь — 12 процентов», — говорится в исследовании организации.

При этом четвертое и пятое место достались Гонконгу и Казахстану соответственно.

В сообщении добавили, что прошлогодний рейтинг выглядел по-другому. Хотя Китай тогда так и был лидером с долей в 38%, второе место было у Белоруссии (24%). Третью строчку занимала Турция (5%). Пятерку замыкали Нидерланды и Германия — каждая из стран ввозила по 3% товаров.

Эксперт направления внешнеэкономической деятельности в «Точке» Алена Панаско указала, что в этом году предприниматели из России резко переориентировались на турецких производителей. Больше всего это заметно в категории одежды. Вполне вероятно, что такая ситуация сложилась из-за того, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие с российского рынка бренды.

9 июля председатель Турецко-египетского делового совета Комиссии по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Мустафа Денизер заявил, что в рамках нормализации отношений между Турцией и Египтом, помимо назначения послов, страны обсуждают возможность увеличения двустороннего товарооборота, который может достичь $20 млрд.