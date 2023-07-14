В Новой Зеландии подсчитали запасы природного газа

Известных на данный момент объемов природного газа в Новой Зеландии хватит на 10 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства бизнеса, инноваций и занятости (MBIE).

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Доказанные и вероятные объемы газа в месторождениях страны сократились на 17% до 1635 петаджоулей к концу 2022 года — при нынешнем объеме потребления их хватит лишь на 10 лет. При этом снижение показателя произошло не только из-за роста потребления, но и благодаря более точному анализу оставшихся объемов.

В сообщении говорится, что уже к 2027 году, при сохранении текущего уровня потребления топлива, добыча упадет ниже уровня потребления. При этом закрытие нефтеперерабатывающего завода Marsden Point и снижение использования газа для производства электроэнергии помогли сократить объемы потребления ресурса.

По данным ведомства, в прошлом году Новая Зеландия импортировала больше всего угля с 1990 года. Впервые за 30 лет страна стала нетто-импортером угля.