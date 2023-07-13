Оценены потери российской экономики от углеродного налога в ЕС

Внедрение трансграничного углеродного налога в Евросоюзе может привести к сокращению ВВП России на 0,17%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно исследованию Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина, это будут самые значительные потери среди стран Евразийского экономического союза и Узбекистана. Ожидается, что ВВП Казахстана, Армении и Узбекистана уменьшится на 0,01%, а Белоруссии - на 0,03%.

Согласно прогнозу НИФИ, потери начнутся с момента введения налога, которое планируется начать с 2026 года. Компании будут обязаны уплачивать налог при импорте цемента, электроэнергии, удобрений, алюминия, железа и стали. С октября 2023 года до конца 2025 года предусмотрен переходный период, в течение которого ЕС будет требовать от компаний только предоставление отчетности. При расчете налога будут учитываться прямые выбросы при производстве промежуточной продукции.

Если Евросоюз примет более радикальные меры, потери для стран будут еще больше. По оценкам НИФИ, потери для России возрастут до 0,47% ВВП, для Казахстана - до 0,73%, для Белоруссии - до 0,22%, для Узбекистана - до 0,11%, для Армении - до 0,1%.