Россия собралась сократить отгрузку нефти с западных портов

Россия действительно собирается уменьшить объемы экспорта нефти в другие страны. Кроме того, продажа с западных портов сократится до 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство ReutРоссия действительно собирается уменьшить объемы экспорта нефти в другие страны. Кроме того, продажа с западных портов сократится до 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, в России закрыта статистика по добыче нефти, а кроме того, в правительстве не указали, от уровня какого месяца ожидается объявленное сокращение на 500 тыс. баррелей. Однако источники указывают на то, что российская сторона решила выполнить свои обязательства.

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Эксперты рынка также подтверждают планы России по уменьшению объемов поставок нефти за рубеж. Например, поставки из портов Новороссийска на Черном море и Приморска и Усть-Луги на Балтике упадут до 1,9 млн баррелей в сутки. При этом месяцем ранее они были на уровне 2,3 млн, а в мае составили около 2,4 млн баррелей в сутки.

13 июля в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в июне снизился на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,3 млн б/с, что является минимальным показателем с марта 2021.