Поставки российской нефти за рубеж обвалились

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, в котором указывается, что экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне сократился на 600 тысяч баррелей в сутки до уровня 7,3 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с марта 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Также доходы от российского нефтяного экспорта в июне сократились на $1,5 миллиарда, до $11,8 миллиарда, что составляет половину от доходов, полученных годом ранее.

МЭА предполагает, что в августе Россия может сохранить добычу на прежнем уровне, несмотря на объявленное сокращение экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки. Это связано с сезонным ростом спроса на нефть на внутреннем рынке.