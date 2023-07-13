Скидка на российскую нефть Urals резко сократилась

Согласно данным международного ценового агентства Argus, скидка на российскую нефть Urals в российских портах по отношению к североморскому сорту Brent снизилась с начала текущего года почти вдвое. Об этом пишет ТАСС.

Так, если в январе скидка составляла в среднем $40,05 за баррель, то в начале июля она опустилась до $20-21 за баррель. В порту Новороссийск на базисе FOB скидка Urals к Brent также уменьшилась. В начале года она составляла $38,498 за баррель, а в июле уже $20,3 за баррель. 11 июля скидка опустилась еще – до $19,55.

Агентство Argus начало оценивать стоимость Urals в российских портах с октября 2022 года. Это связано с тем, что котировки российской экспортной нефти в европейских портах на базисе CIF перестали полностью отражать справедливую цену Urals из-за прекращения ее поставок в Европу.