Индия может запретить экспорт большинства сортов риса

Акции индийских производителей риса упали на фоне новостей о возможном запрете. Показатели KRBL Ltd., крупнейшей в стране компании по производству риса, снизились на 3,7%. Акции Chaman Lal Setia Exports Ltd. упали на 1,4%, Kohinoor Foods Ltd. - на 2,9%, а LT Foods Ltd. - на 4,4%.