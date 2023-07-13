Европа может стать лидером по закупкам СПГ из России

Европейские страны больше всех будут закупать сжиженный природный газ (СПГ) из России по итогам 2023 года, несмотря на санкции. Об этом РИА Новости заявил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

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«Несмотря на санкционную повестку, наибольший прирост спроса на российский СПГ в 2023 году придется именно на европейский регион», – отметил Тимонин.

По его словам, существенный рост ожидается от Бельгии. Так, поставки могут вырасти с 4,2 млн тонн в 2022 году до 7,3 млн тонн по итогам этого года. В Испании рост составит 1,3 млн тонн, до 4,9 млн тонн. В Турции ожидается рост с 0,2 млн до 1 млн тонн.

Он добавил, что в первым полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки СПГ из России сократились с 17 до15 млн тонн.

В начале июля газета El Confidencial, ссылаясь на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель» писала, что Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского СПГ.