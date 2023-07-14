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Иностранцам выдвинут условия для выхода из российского бизнеса

Комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разработала перечень требований, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из российского бизнеса. Всего список включает в себя 10 пунктов, значительная часть из них уже действует. Об этом сообщают «Ведомости».

Иностранцам выдвинут условия для выхода из российского бизнеса
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По информации газеты, одним из условий является то, что покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Если соглашение подписано, экс-владелец должен заплатить за возврат своего бизнеса рыночную стоимость.

Еще одно важное условие — обязательство покупателя разместить на торгах до 20% акций ПАО, которое он покупает. Речь идет о SPO (вторичном публичном размещении акций эмитента на бирже) получивших статус публичных компаний, у которых в свободном обращении находится только небольшая доля акций.

Среди других пунктов СМИ выделяет требование проведения листинга даже в том случае, если ПАО ликвидируется или теряет статус публичного; необходимость получать заключение о соответствии цены покупки рыночной стоимости; необходимость экспертного заключения, подготовленного участниками саморегулируемой организации оценщиков; предоставление дисконта от 50% и выше от рыночной стоимости; платеж в бюджет 10%, если сделка была закрыта с дисконтом не менее 90% от стоимости по рынку; выполнение покупателем KPI по развитию компании; запрет на вывод средств за рубеж для владельцев из недружественных стран; наличие необходимых для совершения сделки разрешений от российских властей.

Ранее сообщалось, что Минпромторг постепенно начал ограничивать параллельный импорт в Россию. Исчезнуть из продажи могут популярные марки западных компьютеров, гаджеты, системы хранения данных, а также некоторые алкогольные напитки.

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