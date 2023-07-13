Европа продолжила закупать СПГ из России, несмотря на санкции

Страны Европы продолжают закупать сжиженный природный газ (СПГ) у России, хотя ранее Евросоюз заявлял о необходимости уйти от использования российских энергоресурсов. Об этом сообщает Ouest-France.

Источник напоминает, что в начале СВО страны Европы решили отказаться от использования российского газа, в том числе и СПГ. Однако спустя почти полтора года ряд европейских стран всё ещё закупает топливо из России. Отмечается, что некоторые страны-участники Евросоюза изначально выступали против отказа от российского топлива. Чтобы помочь этим странам избавиться от зависимости от газа из России, другие страны альянса срочно отправили им СПГ из собственных запасов.

Эксперты отмечают, что в 2022 году, уже после начала СВО, Франция, Испания и Бельгия стали значительно наращивать импорт российского СПГ. При этом общий импорт российского топлива в страны Евросоюза за 2022 год вырос на 12%. Но самым крупным поставщиком СПГ в Евросоюз на данный момент являются США. Отмечается, что за 2022 год эти поставки выросли на 143%.