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Страны Европы продолжают покупать российский СПГ

Страны Европы продолжают закупать сжиженный природный газ (СПГ) у России, хотя ранее Евросоюз заявлял о необходимости уйти от использования российских энергоресурсов. Об этом сообщает Ouest-France.

Европа продолжила закупать СПГ из России, несмотря на санкции
© ТАСС

Источник напоминает, что в начале СВО страны Европы решили отказаться от использования российского газа, в том числе и СПГ. Однако спустя почти полтора года ряд европейских стран всё ещё закупает топливо из России. Отмечается, что некоторые страны-участники Евросоюза изначально выступали против отказа от российского топлива. Чтобы помочь этим странам избавиться от зависимости от газа из России, другие страны альянса срочно отправили им СПГ из собственных запасов.

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Эксперты отмечают, что в 2022 году, уже после начала СВО, Франция, Испания и Бельгия стали значительно наращивать импорт российского СПГ. При этом общий импорт российского топлива в страны Евросоюза за 2022 год вырос на 12%. Но самым крупным поставщиком СПГ в Евросоюз на данный момент являются США. Отмечается, что за 2022 год эти поставки выросли на 143%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить экспортировать сжиженный природный газ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения.

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