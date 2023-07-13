В МВФ оценили влияние ситуации на Украине на экономику РФ

Конфликт на Украине влияет на экономику России слабее, чем ожидалось. Такую оценку дала директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Ее слова приводит «РИА Новости».

Козак отметила, что влияние конфликта на экономику РФ «остается существенным, но более мягким, чем первоначально ожидалось». По ее словам, новый прогноз МВФ по росту российской экономики представят позднее в июле.