Россия впервые за 16 лет сократила внешний долг до отметки ниже 350 миллиардов долларов

РФ впервые за 16 лет сократила внешний долг до отметки ниже 350 миллиардов долларов
Внешний долг России к 1 июля впервые за 16 лет стал меньше 350 миллиардов долларов, сократившись на 33 миллиарда долларов. Об этом сообщает Центробанк.
«Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%», — говорится в тексте.
Отмечается, что достичь такого показателя удалось за счет сокращения обязательств прочих сектором по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, связанного в определенной степени с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Основную роль в этом сыграли органы госуправления.
Напомним, что последний раз внешний долг страны составлял менее чем 350 миллиардов долларов в 2007 году. При этом в 2014 году он вырос до 732 миллиардов долларов.