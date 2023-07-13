Россия впервые за 16 лет сократила внешний долг до отметки ниже 350 миллиардов долларов

Внешний долг России к 1 июля впервые за 16 лет стал меньше 350 миллиардов долларов, сократившись на 33 миллиарда долларов. Об этом сообщает Центробанк.

«Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%», — говорится в тексте.

Отмечается, что достичь такого показателя удалось за счет сокращения обязательств прочих сектором по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, связанного в определенной степени с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Основную роль в этом сыграли органы госуправления.