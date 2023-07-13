Глава ЕК: по зерновой сделке мяч находится на стороне России
В вопросе продления зерновой сделки мяч находится на стороне России. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Сейчас мяч на стороне президента РФ Владимира Путина», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Фон дер Ляйен отметила, что за действия России в этом вопросе «наблюдает весь мир». Также она поблагодарила Гутерриша за усилия по продлению зерновой сделки.
Ранее президент РФ заявил, что подумает о продлении черноморской инициативы. По словам Путина, Москва пойдет на это только после выполнения данных России обещаний.
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