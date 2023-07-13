Крупнейший экспортер риса может запретить вывоз из страны 80% крупы

Индии может запретить около 80% экспорта риса
Власти Индии рассматривают запрет на экспорт около 80% сортов риса, за исключением басмати. Об этом пишет Bloomberg.
Такое решение может быть принято из-за роста внутренних цен – розничная цена на рис в Дели выросла в 2023 году примерно на 15%, при этом средний рост по стране составил 8%. Это произошло из-за гибели части урожая из-за экстремальных погодных условий. При этом метеорологи предупреждают, что такие условия могут сохраниться до следующего года.
При этом Индия является крупнейшим поставщиком риса в мире. Около 40% всех мировых поставок риса приходится именно на индийский экспорт.
Ранее премьер-министр Индии прибыл во Францию с двухдневным визитом.
Рамблер: главные новости