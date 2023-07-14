Еврокомиссия ужесточит условия финансовой помощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) качественно ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву, которая должна составить €50 млрд на следующие четыре года. Эти средства будут начисляться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны, заявил в пятницу журналистам замглавы ЕК Валдис Домбровскис в Брюсселе.