Еврокомиссия ужесточит условия финансовой помощи Украине

Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Украине
Еврокомиссия (ЕК) качественно ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву, которая должна составить €50 млрд на следующие четыре года. Эти средства будут начисляться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны, заявил в пятницу журналистам замглавы ЕК Валдис Домбровскис в Брюсселе.
"Чтобы получить финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС. Соответственно, деньги будут перечисляться по мере выполнения этих инвестиций и реформ", - сказал Домбровскис.
В настоящее время Киев получает европейское финансирование без предварительных условий.