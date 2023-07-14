ЦБ сообщил о неожиданно быстром расходе бюджетов регионов

По итогам 2023 года во всех макрорегионах России сложится положительный бюджетный импульс, совокупный объем которого составит два триллиона рублей. Об этом говорится в июльском докладе Центробанка России «Региональная экономика».

Под бюджетным импульсом понимают разницу общих расходов региона и собственных доходов, то есть тех, что не учитывают поступления из федерального центра. Соответственно, чем больший дефицит бюджета региона, тем сильнее бюджетный импульс.

До начала 2023 года в правительстве ожидали, что бюджетный импульс на фоне выхода экономики из санкционного кризиса сократится. Однако спустя шесть месяцев стало понятно, что показатель превысит итог 2022 года в два раза (950 миллиардов рублей) и будет сопоставим с уровнем пандемийного 2020 года. Неожиданный результат в регуляторе объясняют ростом региональных расходов, а он, в свою очередь, рассказали в ЦБ, вносит положительный вклад в экономическую активность.

При этом аналитики Центробанка в свежем бюллетене «О чем говорят тренды» отмечают, что общий бюджетный импульс и активный рост кредитования приводит к разбалансировке спроса и предложения, то есть потребность в товарах и услугах оказывается завышенной. Такая тенденция, предупреждают авторы доклада, может спровоцировать рост инфляции.

В январе-мае расходы региональных бюджетов выросли в среднем на 16 процентов, а в южных и северо-западных регионах рост превышал 20 процентов. Доходы тоже росли, но гораздо медленнее — всего на семь процентов. Как указали в Центробанке, растущие дефициты хотят гасить за счет накопленных ранее остатков денежных средств и коммерческих кредитов.