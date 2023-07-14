Индия выпустит руководство для решения проблем с российскими рупиями

В ближайшие два-три дня Центробанк Индии выпустит руководство для финансовых организаций, чтобы решить некоторые проблемы, связанные с механизмом торговлей за рупии, пообещал журналистам высокопоставленный представитель торгового ведомства страны. Об этом сообщает Reuters.

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Он указал, что в настоящее время рупии, по сути, работают только как бартерная валюта, а это усложняет их использование в международной торговле. Деталей руководства чиновник не привел.

Проблема с конвертируемостью индийской валюты всплыла на фоне увеличения закупок российской нефти. Из-за сложностей расчетов в долларах стороны начали активно использовать национальные валюты, но российские компании столкнулись с тем, что их доходы застряли в индийских банках.

Дело в том, что конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных организациях, к тому же обмен валюты в больших объемах требует разрешения местного регулятора. По оценкам Bloomberg, Россия накапливает на счетах в Индии до миллиарда долларов в месяц.

Потратить их можно было бы на местные товары, но стране нечего предложить российским импортерам в таких объемах. По итогам 2022 года поставки сырья в Индию составили 162,2 миллиарда долларов, в то время как импорт — всего 31,8 миллиарда, то есть профицит превысил 100 миллиардов долларов. В начале мая страны остановили переговоры о торговле в национальных валютах, поскольку ситуация не устраивает Москву.